Из России в Китай над Амуром: Первая в мире трансграничная канатная дорога почти готова

Строительство первой в мире международной трансграничной канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ вышло на финишную прямую, а готовность объекта приближается к 100%. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал на российско-китайском форуме «Ростки».

Оставшееся оборудование, включая сами пассажирские кабины, планируют смонтировать уже в сентябре. После этого начнётся продолжительный этап проверок.

Перед перевозкой первых пассажиров канатке предстоит отработать около 1,2 тысячи часов в тестовом режиме без людей. За это время российские и китайские контролирующие органы должны убедиться в безопасности комплекса и выдать необходимые разрешения.

Одной из ориентировочных дат официального открытия называется май 2027 года. Церемонию хотят приурочить к Амурскому экономическому форуму и провести с участием лидеров двух стран. При этом Орлов допустил, что фактически движение может начаться раньше.

Ранее в АНО «Центр развития территорий» заявили, что первая в мире международная канатная дорога между Благовещенском и китайским Хэйхэ будет открыта в мае 2027 года. Строительство велось с 2019 года и завершилось в августе.