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Регион
18 августа, 05:51

Девять дронов сбили над Рязанской областью: трое ранены, повреждены дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Рязанскую область. Двоих раненых госпитализировали, сообщил губернатор Павел Малков.

За ночь силы ПВО уничтожили над регионом девять БПЛА. Последствия зафиксировали в Рязанском округе. Там повреждены три частных дома.

Двое пострадавших остаются в больнице, им оказывают медицинскую помощь. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, которые обследуют территорию и устраняют последствия атаки.

ПВО отразила массированный налёт 791 дрона ВСУ над Россией в ночь на 18 августа
ПВО отразила массированный налёт 791 дрона ВСУ над Россией в ночь на 18 августа

В начале августа в Рязани оштрафовали иностранца, снимавшего ночную атаку БПЛА из окна квартиры. В региональном МВД напомнили, что публикация кадров работы ПВО, полётов дронов и последствий их падения запрещена.

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Андрей Бражников
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