Девять дронов сбили над Рязанской областью: трое ранены, повреждены дома

Три человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Рязанскую область. Двоих раненых госпитализировали, сообщил губернатор Павел Малков.

За ночь силы ПВО уничтожили над регионом девять БПЛА. Последствия зафиксировали в Рязанском округе. Там повреждены три частных дома.

Двое пострадавших остаются в больнице, им оказывают медицинскую помощь. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, которые обследуют территорию и устраняют последствия атаки.

В начале августа в Рязани оштрафовали иностранца, снимавшего ночную атаку БПЛА из окна квартиры. В региональном МВД напомнили, что публикация кадров работы ПВО, полётов дронов и последствий их падения запрещена.