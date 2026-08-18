Россиянин задержан за слив Киеву данных о стратегических объектах в Рязани

В Рязанской области задержали россиянина, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с военной разведкой Украины и передаче сведений о стратегических объектах региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1982 года рождения, до 2022-го имевший украинское гражданство, самостоятельно установил через мессенджер контакт с представителем ГУР Минобороны Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество.

Как утверждают в ФСБ, по заданию куратора он собирал и передавал сведения об объектах Минобороны РФ, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Рязанской области.

Следственное подразделение регионального УФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене. Суд отправил фигуранта под стражу, расследование продолжается.

В ФСБ вновь предупредили о попытках украинских спецслужб вербовать россиян и заявили, что согласившиеся на сотрудничество с противником будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала 54-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. По версии ведомства, он через Telegram получил задания от украинских спецслужб, собирал сведения о российских военных объектах и занимался тайниками со взрывчаткой.