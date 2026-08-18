Чёрный рынок по оформлению шенгена возник в Турции

В Турции возник рынок платной записи на подачу документов для получения шенгенских виз: посредники предлагают поймать свободное окно с помощью ботов за 200 — 250 евро с человека. С такой проблемой сталкиваются в том числе проживающие в стране россияне, выяснило РИА «Новости».

Свободные даты в визовых центрах и консульствах многих стран ЕС исчезают почти сразу после появления. По данным агентства, автоматические программы бронируют часть слотов быстрее обычных пользователей. Даже обращение к посредникам не гарантирует результата. Несколько россиян из Стамбула и Антальи рассказали журналистам, что ждали записи по четыре-пять месяцев, однако используемые агентствами боты так и не смогли найти свободное время.

Тем, кто пытается записаться самостоятельно, зачастую приходится постоянно проверять сайты визовых центров с разных устройств, рассчитывая успеть забронировать появившееся окно. На фоне жалоб турецкие правоохранители начали расследование схем по перепродаже таких записей.

Напомним, 11 августа министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о задержании 42 подозреваемых. По его данным, с января 2024 года по июль 2026-го участники подобных схем получили примерно от 41 тысячи клиентов 918 млн лир — более $19 млн. Гюрлек заявил, что деятельность таких компаний серьёзно осложнила обычным заявителям доступ к свободным слотам.