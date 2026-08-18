Тарасов на своём LiXiang нарушил правила 1313 раз и накопил штрафов на ₽2 млн

Бывший муж Ольги Бузовой и экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов за два года накопил штрафов на 2 миллиона рублей. Сейчас он должен почти 130 тысяч, пишет SHOT.

Тарасов за два года накопил штрафов на 2 млн рублей, сейчас он должен 128 тысяч. Фото © SHOT

На своём кроссовере LiXiang Li7 он нарушил правила 1313 раз с весны 2024 года — в среднем полтора штрафа в день. Общая сумма — 1,95 миллиона рублей. Чаще всего он превышал скорость, ездил по выделенной полосе, не пристёгивался и иногда держал телефон в руках за рулём. Однажды его засекли со скоростью 124 км/ч при разрешённых 60 — штраф 7,5 тысячи рублей.

Сейчас на футболисте висят 91 неоплаченный штраф на 128 тысяч рублей, и все они накопились за последние три месяца. Часть он оплатил, но незначительную. Кроссовер Тарасову привезли из Киргизии, сейчас такая машина стоит 3–5 миллионов рублей. Сам он говорил, что живёт на старые сбережения, а в этом году признался, что с деньгами у него всё хорошо. Но оплатить 128 тысяч штрафов пока не выходит.

Ранее в Красноярске девушка получила штраф за непристёгнутый ремень, хотя на самом деле была пристёгнута. Камера просто не заметила ремень из-за её пышных форм — он буквально «утонул» в декольте. 28-летняя водительница ехала с мужем, была пристёгнута, но смотрела в телефон — и камера зафиксировала нарушение. Попытаться оспорить штраф удалённо не получилось, пришлось ехать в отделение.