Врач объяснил, как сэкономить до 120 тысяч рублей на медицине без ущерба здоровью

Россиянин, регулярно пользующийся платной медициной, сможет сэкономить от 50 до 120 тысяч рублей в 2027 году, а семья из двух взрослых — до 200 тысяч. Невролог Александр Ткачёв пояснил «Газете.ru», что для этого нужно грамотно использовать ОМС, избегать необоснованных обследований и получать второе мнение перед дорогим лечением.

Самым дорогим способом экономии врач назвал отказ от визитов к врачу до невыносимой боли, а вторым по стоимости — обследование «всего подряд». Экономить следует не на здоровье, а на ненужной медицине. В первую очередь рекомендуется использовать диспансеризацию по ОМС: замена части платного чекапа бесплатными обследованиями может сэкономить 10–40 тысяч рублей.

Ткачёв призвал не сдавать без назначения расширенные панели анализов, онкомаркеры, тесты на пищевую непереносимость и исследования микробиоты. Регулярные МРТ, гастроскопия или УЗИ без показаний также не нужны. Отказ от необоснованной диагностики сократит расходы ещё на 15–40 тысяч рублей в год. Перед дорогостоящей операцией стоит получить второе мнение: консультация за 3–10 тысяч может предотвратить ненужное вмешательство стоимостью до 200 тысяч.

Дополнительно врач советует ежегодно пересматривать с доктором список принимаемых препаратов и БАДов, а также оформлять налоговый вычет. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 19,5 тысячи рублей в год, а для дорогостоящего лечения лимит обычного социального вычета не применяется.

А ранее Life.ru писал, что стремление найти болезни на чекапах может стать идеей фикс. По словам специалиста, за таким поведением может стоять сильная потребность в любви, заботе и признании. При этом человек способен воспринимать жалость окружающих как проявление любви.