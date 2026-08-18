Коварный месяц: Свидания у воды в августе грозят «эпидемией» простатита и цистита в России

Начиная с августа ночи становятся значительно холоднее, а земля остывает. Однако многие продолжают выбираться на природу, проводить время у водоёмов в вечернее и ночное время, забывая о таких нюансах. Результат — заболевания органов малого таза. Об этом Life.ru рассказал врач – уролог-андролог Андрей Смерницкий.

В августе романтика никуда не уходит и свидания продолжаются на пляжах, в лесах и у водоёмов. Температура воды и воздуха ночью уже резко падает. Результат — массовый сентябрьский наплыв пациентов с «простуженными» органами малого таза, острым циститом и обострением простатита. Андрей Смерницкий Врач – уролог-андролог

Переохлаждение органов малого таза при сидении на холодном или при низкой температуре воды, особенно ночью, когда происходит смена температурного режима, — это, конечно же, вредно, предупредил медик. В таких условиях снижается уровень местного иммунитета. Если в органах малого таза уже есть какие-то воспалительные заболевания, они активизируются, что может вызвать серьёзные осложнения. У женщин это может привести к циститу или восходящему пиелонефриту, подъёму температуры тела и даже к госпитализации для лечения в стационарных условиях.

У мужчин переохлаждение провоцирует обострение уже имеющегося простатита, орхоэпидидимита (воспаления яичек и их придатков) и уретрита, продолжил врач. Поэтому подобная «романтика у водоёмов ночью» крайне вредна. Чтобы не попасть под «эпидемию» простатита и цистита, необходимо соблюдать температурный режим и находиться в комфортной тёплой среде. Соблюдение простых правил помогает избежать серьёзных проблем со здоровьем и длительного лечения.

«В некоторых случаях требуется длительный приём антибактериальных средств, антибиотиков. Наплыва таких пациентов мы всегда ждём в переходный период, когда погода меняется и холодает. В осенне-зимний период таких пациентов много», — сказал Смерницкий.

Август — это коварный месяц, когда днём вроде бы тепло, а вечером становится холодно, напомнил собеседник Life.ru. Поэтому, когда меняется температура и наступает похолодание, нужно быть внимательнее во время прогулок на природе и лучше потеплее одеваться.

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