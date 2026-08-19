Тренды Дня Знаний – 2026: На сколько подорожали цветы к 1 Сентября и почему на смену букету приходят конфеты

Букет к 1 Сентября в этом году обойдётся россиянам в среднем в 3 250 рублей — это на 6% больше, чем годом ранее. При этом значительного изменения цен к празднику не ожидается. Об этом Life.ru рассказали в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

Помимо цветов, россияне активно покупают учителям растения в горшках, которые простоят дольше букета. Самые популярные — флорариумы (около 5 000 рублей) или орхидеи (около 4 600 рублей). Также в почёте — сладкие подарки: клубника в шоколаде (около 2 800 рублей).

Также заметен тренд на покупку общего подарка от класса.

«Обычно это букет и что-то дополнительное: сладости, подарочный набор или электронный сертификат. Это отражается и на структуре спроса: за последние три года продажи букетов стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей к 1 Сентября выросли вдвое. Такая же динамика наблюдается в сегменте дороже 10 тысяч рублей», — рассказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

Кстати, с 1 сентября 2026 года российских школьников ждёт сразу несколько заметных изменений. Обществознание исчезнет из расписания восьмиклассников, в пятом классе сократят число часов иностранного языка, истории станет больше, а первоклассники будут учиться без домашних заданий. О чём ещё нужно знать в новом учебном году — читайте на Life.ru.