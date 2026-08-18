Прокуратура взяла на контроль помощь раненным в Рязани, открыта горячая линия

Прокуратура Рязанской области взяла на особый контроль оказание помощи жителям, пострадавшим после атаки беспилотников. Для оперативного приёма жалоб и консультаций ведомство открыло горячую линию, сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, после налёта повреждены три частных дома, есть пострадавшие. Надзорное ведомство координирует работу с другими структурами, чтобы граждане своевременно получили медицинскую, правовую и иную необходимую поддержку.

Для обращений жителей организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь над Рязанской областью уничтожили девять беспилотников. В результате атаки пострадали три человека, двоих пришлось госпитализировать, а повреждения получили три частных дома.