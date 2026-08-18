На первом месте самореализация: Зумеры переосмыслили брак и стали намного реже жениться

Россияне 18–24 лет стали почти вдвое реже вступать в брак, чем та же возрастная категория в начале «нулевых». На изменение семейных привычек молодёжи обратили внимание журналисты, изучив данные Росстата.

В 2000 году свадьбу сыграли 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин этого возраста. В 2023-м — уже 181 тысяча и 288 тысяч соответственно. То есть среди мужчин показатель сократился примерно на 55%, среди женщин — на 44%. Одновременно центр брачной активности сместился в группу 25–34 лет.

Клинический психолог Юлия Аникина связывает перемены с новым восприятием взросления.

«Современные зумеры чаще идентифицируют себя как «взрослые дети» или «молодые взрослые», но не как готовых к созданию семьи. Они находятся в стадии некого моратория, периода проб. Брак в этой системе скорее финиш, чем старт», — объяснила она «Базе».

На первый план у молодёжи всё чаще выходят образование, карьера, путешествия и самореализация. Сказывается и опыт родительских разводов: страх повторить неудачный семейный сценарий заставляет осторожнее относиться к регистрации отношений.

По словам психолога, речь идёт не об отказе от семьи, а о переосмыслении её роли: брак всё меньше воспринимается как обязательный этап взросления и всё чаще — как союз уже состоявшихся людей.

К слову, Life.ru недавно подробно разбирался, почему поколение Z откладывает свадьбу и рождение детей. Молодые люди всё чаще стремятся сначала обрести финансовую и эмоциональную устойчивость, а уже затем создавать семью.