Самки лягушек тоже страдают от «эффекта Tinder»: Слишком большой выбор мешает найти лучшего самца

Чем больше потенциальных партнёров одновременно «зовут» самку, тем сложнее ей выбрать наиболее привлекательный сигнал. Такой эффект обнаружили у серых древесных лягушек Коупа в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Учёные помещали самку в центр круглой арены диаметром около двух метров, а расположенные вокруг динамики воспроизводили брачные крики. Обычно представительницы этого вида предпочитают более продолжительные сигналы самцов.

Когда выбирать приходилось всего из двух вариантов, более привлекательный длинный зов получал предпочтение примерно в 77% испытаний. При восьми одновременно звучащих сигналах доля снизилась до 25%, а на принятие решения уходило больше времени. Некоторые самки вовсе не делали выбор до окончания эксперимента. При двух вариантах такое происходило примерно в 3% испытаний, а при восьми — уже в 17%.

Исследователи отдельно проверили, можно ли объяснить результат обычным акустическим шумом. Добавление фонового хора влияло на поведение слабее: трудности сохранялись именно при увеличении числа доступных сигналов. Авторы связывают это с эффектом перегрузки выбором — choice overload.

Учёные предполагают, что такой механизм может влиять и на естественный отбор. В многочисленном брачном хоре самцы с менее привлекательными сигналами получают больше шансов быть выбранными, чем можно было бы ожидать при простом сравнении двух претендентов.

Результаты исследований учёные предлагают перенести и на человеческие отношения. Тем более что в психологии есть концепция, утверждающая, что при слишком большом выборе кандидатов в партнёры женщина может растеряться и сделать неверный шаг в сторону не самого подходящего мужчины.

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