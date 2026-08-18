Навстречу невидимому потоку: Российские космонавты решили узнать, во что врезается МКС

На Международной космической станции изменили положение российского нейтронного детектора БТН-М2, установленного в модуле «Наука». 13 августа космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина развернули прибор по направлению движения станции, пишет газета Научная Россия.

Теперь детекторы смотрят «вперёд» по орбите. Это позволит точнее исследовать вторичные нейтроны и гамма-кванты, возникающие при взаимодействии космических лучей с верхними слоями атмосферы.

По сути, прибор будет встречать поток частиц «лоб в лоб», пока МКС движется со скоростью около 28 тысяч километров в час.

Ранее БТН-М2 уже зафиксировал рост гамма-фона во время солнечного протонного события 30 июля. При этом заметного увеличения нейтронного потока тогда не обнаружили. Исследователи предполагают, что энергии солнечных протонов оказалось недостаточно, чтобы запустить полноценный каскад вторичных частиц в атмосфере. Новая ориентация детектора должна помочь лучше разобраться в таких процессах.

Ранее Life.ru сообщал, что плановое сведение Международной космической станции с орбиты начнётся в 2028 году и продлится около двух лет. В операции задействуют два российских грузовых корабля «Прогресс» и специальный американский аппарат. Последний будет отвечать за контролируемый спуск, а «Прогрессы» — помогать удерживать нужную ориентацию станции.