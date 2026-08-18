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18 августа, 09:41

«Не для войны. Для уверенности»: Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Лукашенко подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б

Обложка © Telegram / Пул Первого

Обложка © Telegram / Пул Первого

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый автомат отечественного производства ВСК-100Б. Об этом сообщает пресс-служба лидера.

На оружии разместили табличку с надписью: «Не для войны. Для уверенности в мире!».

Автомат выполнен по АК-подобной схеме. Конструкция предусматривает установку оптики, глушителя, сошек, штык-ножа и подствольного гранатомёта. За счёт дополнительного оснащения оружие можно адаптировать под разные задачи, в том числе использовать в конфигурациях, близких к лёгкому пулемёту или снайперской винтовке.Лукашенко положительно оценил представленный образец.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия намерена делать всё возможное для сохранения мира и не хочет участвовать в военных конфликтах. По его словам, республика остаётся спокойной на фоне напряжённой международной обстановки, а безопасность и стабильность во многом обеспечивают сами жители страны.

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Александра Мышляева
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