Взрыв прогремел на финском заводе в 10 км от границы с Россией

Взрыв произошёл на заводе лесопромышленной компании Stora Enso в финской Иматре, расположенной недалеко от границы с Россией. После разгерметизации резервуара на предприятии начался пожар, пострадавших нет.

По уточнённым данным финских служб, в ёмкости находилось более 50 кубометров таллового масла. Большая часть жидкости попала в защитный бассейн, однако около 100 литров через ливневую систему вытекло в озеро Сайма.

Предварительно, причиной аварии стал сбой технологического процесса. Из-за роста давления стенка резервуара разорвалась, после чего вытекшее масло загорелось.

Распространения огня на соседние ёмкости удалось избежать. Для сбора попавшего в воду вещества установили заграждения, очистку проводят с помощью специальной техники. Работу предприятия временно остановили, чтобы специалисты смогли оценить повреждения и провести ремонт. Производство планируют запускать поэтапно, когда это станет безопасно.

Комплекс Stora Enso находится в Иматре у российско-финской границы. На его территории используются различные химические вещества, а крупный пожар относится к предусмотренным промышленным рискам объекта.

В июле Россия уведомила Финляндию о приостановке движения через пять железнодорожных пунктов пропуска. В перечень вошёл и переход Иматра — Светогорск, связывающий район аварии с Ленинградской областью.