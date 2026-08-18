ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
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Российские Воздушно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны. Остальные подробности — место, время и обстоятельства — не раскрываются.
«ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказали в министерстве.
Ранее российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, которые использовались для перевозки военных грузов для ВСУ. Цели находились в портах Одессы и Николаева. В Одесском порту поражено судно, доставившее оружие и боеприпасы для украинских войск. Одновременно под удар попали склады с военным имуществом. Для ударов применялись ударные дроны и высокоточное оружие. В порту Николаева также поражён сухогруз с военными грузами для ВСУ.
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