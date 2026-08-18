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18 августа, 09:49

ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Российские Воздушно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны. Остальные подробности — место, время и обстоятельства — не раскрываются.

«ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказали в министерстве.

ВС РФ снова поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы
ВС РФ снова поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы

Ранее российские военные нанесли удары по двум сухогрузам, которые использовались для перевозки военных грузов для ВСУ. Цели находились в портах Одессы и Николаева. В Одесском порту поражено судно, доставившее оружие и боеприпасы для украинских войск. Одновременно под удар попали склады с военным имуществом. Для ударов применялись ударные дроны и высокоточное оружие. В порту Николаева также поражён сухогруз с военными грузами для ВСУ.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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