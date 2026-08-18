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18 августа, 10:02

Владимир Машков раскрыл формулу таланта артиста и роль педагога в его развитии

Владимир Машков: Талант артиста складывается из воли, инстинкта и памяти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Талант большого артиста складывается из воли, инстинкта и памяти, уверен художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков. По его словам, профессиональные методики и знания помогают развивать способности, но сами по себе не могут заменить природный дар.

Машков назвал три составляющие актёрского таланта. Видео © Пятый канал

Актёр также сослался на Константина Станиславского, который связывал талант с умением делать правильный выбор. Также артист согласился и с формулой итальянского писателя Карло Досси, делившего талант между инстинктом, памятью и волей.

Человек даже без ярко выраженного дара с помощью правильных методик способен добиться результата, однако одарённый будет развиваться быстрее. Задача педагогов — огранить уже существующий талант и помочь артисту раскрыть его, резюмировал собеседник Пятого канала.

Машков требует лишить наследников-релокантов прав на шедевры русских классиков
Машков требует лишить наследников-релокантов прав на шедевры русских классиков

Ранее Владимир Машков говорил, что творческая конкуренция среди молодых актёров помогает поддерживать интерес зрителя. По его мнению, профессиональное соперничество заставляет начинающих артистов стремиться к совершенству и раскрывать свой потенциал.

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