Владимир Машков раскрыл формулу таланта артиста и роль педагога в его развитии

Талант большого артиста складывается из воли, инстинкта и памяти, уверен художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков. По его словам, профессиональные методики и знания помогают развивать способности, но сами по себе не могут заменить природный дар.

Машков назвал три составляющие актёрского таланта. Видео © Пятый канал

Актёр также сослался на Константина Станиславского, который связывал талант с умением делать правильный выбор. Также артист согласился и с формулой итальянского писателя Карло Досси, делившего талант между инстинктом, памятью и волей.

Человек даже без ярко выраженного дара с помощью правильных методик способен добиться результата, однако одарённый будет развиваться быстрее. Задача педагогов — огранить уже существующий талант и помочь артисту раскрыть его, резюмировал собеседник Пятого канала.

Ранее Владимир Машков говорил, что творческая конкуренция среди молодых актёров помогает поддерживать интерес зрителя. По его мнению, профессиональное соперничество заставляет начинающих артистов стремиться к совершенству и раскрывать свой потенциал.