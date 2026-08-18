Солнце не заходит за горизонт неделями: В каких городах России «белые ночи» переплюнут питерские

В некоторых регионах России летом солнце не опускается за горизонт по нескольку недель подряд — это происходит во всех населённых пунктах, расположенных севернее Северного полярного круга. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал советский и российский географ, член Русского географического общества Леонид Колотило.

В городах и сёлах, которые находятся у нас севернее полярного круга, действительно, солнце не садится неделями. Севернее Северного полярного круга есть периоды, когда солнце не заходит. Например, Земля Франца-Иосифа, Норильск, Мурманск, Певек, Диксон. Там, где есть полярный день. Леонид Колотило советский и российский географ, исследователь озера Байкал, действительный член Русского географического общества

Эксперт отдельно остановился на Санкт-Петербурге. Он отметил, что этот город хоть и считается северным, но знаменитые белые ночи — понятие условное. Ночью там светло, однако звезда всё же успевает скрыться за горизонтом, поскольку город лежит на шестидесятой широте. А вот стоит добраться до полярного круга, и картина меняется: летом появляются сутки, когда светило вообще не заходит и ночью светит так же ярко, как днём.

Колотило пояснил, что чем дальше на север, тем длиннее становится летний день. За полярным кругом есть периоды, когда солнце не уходит за горизонт вовсе, но зимой наступает обратная ситуация — оно не поднимается совсем. Это и есть полярный день и полярная ночь. Похожее явление наблюдается и на Чукотке — всё зависит от того, где именно там проходит полярный круг.

Причина кроется в наклоне земной оси, объяснил географ. По его словам, когда планета движется по орбите, освещённость северного и южного полушарий меняется по очереди. Если за Северным полярным кругом солнце в этот момент не заходит, то за Южным оно, наоборот, не восходит, и через полгода всё меняется местами.

До этого Life.ru ко Дню географа собрал подборку удивительных фактов о России, в которые трудно поверить. Праздник появился совсем недавно — его учредили только в 2020 году, а дату выбрали в честь 18 августа 1845 года, когда Николай I утвердил создание Русского географического общества. В материале рассказали в том числе о самой северной точке страны — мысе Флигели, добраться до которого сложнее, чем до многих зарубежных государств.