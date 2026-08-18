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18 августа, 10:15

Маск надеется, что украинский конфликт завершится в скором времени

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что мир на Украине должен скоро наступить. Своим мнением он поделился в соцсети X, комментируя интервью бывшего министра обороны Незалежной Михаила Фёдорова.

«Надеюсь, что скоро наступит мир», — говорится в тексте миллиардера.
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Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что действия Украины не способны повлиять на ход специальной военной операции России. Он считает, что Киев выбрал путь дальнейшей эскалации, атакуя энергетическую инфраструктуру и гражданские суда. По его словам, это привело к ответным действиям Москвы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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