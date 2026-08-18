Маск надеется, что украинский конфликт завершится в скором времени
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
Американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что мир на Украине должен скоро наступить. Своим мнением он поделился в соцсети X, комментируя интервью бывшего министра обороны Незалежной Михаила Фёдорова.
«Надеюсь, что скоро наступит мир», — говорится в тексте миллиардера.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что действия Украины не способны повлиять на ход специальной военной операции России. Он считает, что Киев выбрал путь дальнейшей эскалации, атакуя энергетическую инфраструктуру и гражданские суда. По его словам, это привело к ответным действиям Москвы.
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