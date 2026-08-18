Американский предприниматель Илон Маск выразил предположение, что мир на Украине должен скоро наступить. Своим мнением он поделился в соцсети X, комментируя интервью бывшего министра обороны Незалежной Михаила Фёдорова.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что действия Украины не способны повлиять на ход специальной военной операции России. Он считает, что Киев выбрал путь дальнейшей эскалации, атакуя энергетическую инфраструктуру и гражданские суда. По его словам, это привело к ответным действиям Москвы.