«Не двигалась и тяжело дышала»: В Курганской области сняли на видео очередную «зомби-косулю»
На трассе в Курганской области заметили косулю с признаками болезни
Обложка © magnific / vladimircech
Косулю с признаками заболевания заметили на трассе Шумиха — Шадринск в Курганской области. Животное стояло посреди дороги, почти не двигалось и не убегало от приближающейся машины, рассказали местные жители в беседе с URA.ru.
В Курганской области сняли на видео «зомби-косулю». Видео © URA.ru
У травоядной были поражены глаза, она тяжело дышала. Очевидцы сравнили её поведение с так называемыми «зомби-косулями», которых уже встречали в регионе несколько лет назад. Одной из возможных причин местные источники называют обработку сельхозугодий десикантами.
Напомним, в Курганской области возбудили уголовное дело после массовой гибели «зомби-косуль». В организме погибших животных обнаружили опасные химические вещества.
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