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Регион
18 августа, 10:20

«Не двигалась и тяжело дышала»: В Курганской области сняли на видео очередную «зомби-косулю»

На трассе в Курганской области заметили косулю с признаками болезни

Обложка © magnific / vladimircech

Обложка © magnific / vladimircech

Косулю с признаками заболевания заметили на трассе Шумиха — Шадринск в Курганской области. Животное стояло посреди дороги, почти не двигалось и не убегало от приближающейся машины, рассказали местные жители в беседе с URA.ru.

В Курганской области сняли на видео «зомби-косулю». Видео © URA.ru

У травоядной были поражены глаза, она тяжело дышала. Очевидцы сравнили её поведение с так называемыми «зомби-косулями», которых уже встречали в регионе несколько лет назад. Одной из возможных причин местные источники называют обработку сельхозугодий десикантами.

Напомним, в Курганской области возбудили уголовное дело после массовой гибели «зомби-косуль». В организме погибших животных обнаружили опасные химические вещества.

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Борис Эльфанд
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