«Не двигалась и тяжело дышала»: В Курганской области сняли на видео очередную «зомби-косулю»

Косулю с признаками заболевания заметили на трассе Шумиха — Шадринск в Курганской области. Животное стояло посреди дороги, почти не двигалось и не убегало от приближающейся машины, рассказали местные жители в беседе с URA.ru.

В Курганской области сняли на видео «зомби-косулю». Видео © URA.ru

У травоядной были поражены глаза, она тяжело дышала. Очевидцы сравнили её поведение с так называемыми «зомби-косулями», которых уже встречали в регионе несколько лет назад. Одной из возможных причин местные источники называют обработку сельхозугодий десикантами.

Напомним, в Курганской области возбудили уголовное дело после массовой гибели «зомби-косуль». В организме погибших животных обнаружили опасные химические вещества.