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18 августа, 10:07

С начала спецоперации Украина потеряла уже 674 самолёта

Су-27 Воздушных сил ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Су-27 Воздушных сил ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

С момента начала спецоперации на Украине Воздушные силы ВСУ потеряли 674 самолёта, следует из последней сводки Минобороны России. Также уничтожено 284 вертолёта и 212 445 БПЛА. Также выведены из строя 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и боевых бронированных машин.

«Уничтожены <...> 1 774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, 69 581 единица специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны отчиталось об очередном ударе ВС РФ по порту Одесса. В этот раз целью стали резервуары с топливом, используемые в интересах ВСУ.

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Матвей Константинов
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