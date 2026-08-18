С начала спецоперации Украина потеряла уже 674 самолёта

С момента начала спецоперации на Украине Воздушные силы ВСУ потеряли 674 самолёта, следует из последней сводки Минобороны России. Также уничтожено 284 вертолёта и 212 445 БПЛА. Также выведены из строя 669 зенитных ракетных комплексов, 30 624 танка и боевых бронированных машин.

«Уничтожены <...> 1 774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, 69 581 единица специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось об очередном ударе ВС РФ по порту Одесса. В этот раз целью стали резервуары с топливом, используемые в интересах ВСУ.