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Регион
18 августа, 10:16

Жильцов двух подъездов в Электростали разместили в ПВР после падения БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smith371

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smith371

В Электростали из-за падения обломков беспилотника повредило машину и трансформаторную подстанцию. Жителей двух подъездов эвакуировали и поместили их пункт временного размещения, развёрнутый в местной школе. Об этом сообщил глава города Филипп Ефанов.

«Сегодня ночью вследствие падения обломков БПЛА по адресу ул. Юбилейная, д. 3 были повреждены легковой автомобиль и трансформаторная подстанция. Для жителей двух эвакуированных подъездов оперативно развернут ПВР на базе школы им. В. Д. Корнеева», — написал чиновник.

Место происшествия огородили, там работают оперативные службы, которые исследуют упавшие обломки БПЛА.

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Напомним, в ночь на 18 августа в сторону Москвы и области летели 620 БПЛА, 180 из них уничтожили непосредственно в регионе. Беспилотники перехватывали над 13 областями России, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов уничтожили над Чёрным и Азовским морями. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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Наталья Афонина
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