В Европе становится больше политиков, которые выступают за восстановление диалога с Россией. Об этом ТАСС сообщил источник в западных дипломатических кругах. По словам собеседника агентства, ещё несколько месяцев назад подобные призывы могли серьёзно ударить по карьере европейского политика, однако сейчас отношение к переговорам меняется.

«Теперь всё больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог», — заявил источник.

Он утверждает, что переговорный климат действительно стал другим, хотя контакты пока сохраняются преимущественно на неофициальном уровне. По мнению собеседника ТАСС, среди политиков в Европе также усиливается понимание, что для возвращения более самостоятельной роли в мировой политике странам региона необходимо развивать собственные каналы связи с Москвой, а не полагаться исключительно на позицию США.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Киев не способен самостоятельно гарантировать выполнение возможных договорённостей по урегулированию конфликта. По его словам, поэтому для переговорного процесса необходимо внешнее участие.