Группа иностранных наёмников ВСУ азиатской внешности попала под огонь украинских заградотрядов при попытке сдаться в плен в районе села Должанка Харьковской области. Как узнал телеграм-канал «Северный ветер», группа оказалась в окружении восточнее местного кладбища и выбросила оружие из укрытия, показывая готовность сдаться.

После этого по наёмникам открыли огонь с украинской стороны. Трое легионеров были убиты. Ещё один участник группы, оставшийся без оружия, смог укрыться в подвале заброшенного здания.

Харьковская область в 2026 году остаётся одним из активных участков боевых действий. По данным Минобороны России, российские подразделения в течение года заняли несколько населённых пунктов региона.

Ранее испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России, заявил, что среди иностранных наёмников на Украине часто встречаются радикально настроенные неонацисты и бывшие военнослужащие с наркотической зависимостью в прошлом. По его словам, особенно такие случаи характерны для выходцев из Испании и Колумбии, а главными мотивами он назвал деньги, стремление к вниманию и личные амбиции.