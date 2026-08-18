Купил за 10 млн, продал за 4: Почему элитные китайские авто стремительно дешевеют

Парадокс авторынка: бюджетные машины иногда дорожают, а премиальные — стремительно теряют в цене. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, сильнее всего проседают в стоимости именно дорогие модели, и в первую очередь — китайские элитные бренды.

Пример выглядит удручающе: трёхлетний автомобиль, купленный за 10 миллионов рублей, сегодня можно продать всего за 4 миллиона. При этом машина за 2 миллиона той же давности может уйти с рук за 2,2 миллиона — просто потому, что новый аналог теперь стоит все три.

Причина такого разрыва — бешеная скорость обновления модельного ряда у китайских производителей. Покупатели премиум-сегмента хотят ездить на самом свежем, и как только выходит новое поколение, предыдущее моментально теряет привлекательность на вторичке. Через год-два спрос на него падает, а вместе с ним — и цена.

Бюджетный же сегмент защищён инфляцией и общим ростом цен на новые машины. Поэтому владельцы массовых моделей часто оказываются в более выгодном положении, чем те, кто брал дорогую новинку.

Главный вывод эксперта: перед покупкой стоит думать не только о том, как вы будете выезжать из салона, но и о том, за сколько выйдете из этой машины через пару лет. Особенно если вы смотрите на премиальный китайский автопром — там потеря миллионов за несколько лет почти гарантирована, отметил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А ранее Life.ru писал, что импорт автомобилей в Россию достиг рекорда с начала года. В июле в нашу страну ввезли почти 95 тысяч новых и подержанных легковых автомобилей. На новые машины пришлось 44,4 тысячи экземпляров.