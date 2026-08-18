«Извините!» Автором 72 «ПДД-фолов» на гелендвагене Сергея Семака оказался не он

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна заявила, что штрафы за нарушения ПДД на гелендвагене спортсмена, которые журналисты приписали её супругу, на самом деле принадлежат ей.

«Это всё мои штрафы. Извините», — написала она в комментариях под публикацией «Mash на спорте».

Ранее сообщалось, что на автомобиле Mercedes-Benz G400D Семака с начала года накопилось 72 штрафа. Большинство из них уже оплачены, неоплаченным оставался один «ПДД-фол» на 750 рублей. Среди нарушений назывались превышение скорости, неоплата парковки, остановка в запрещённом месте и проезд на красный сигнал светофора. Самое крупное взыскание составляло 7,5 тысячи рублей.