В Москве и Подмосковье ввели жёлтый уровень опасности из-за грозы и ветра

В Москве и Подмосковье в ночь с 18 августа на 19 августа будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причиной стали гроза, дождь и усиление ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Ночью на 19 августа в отдельных районах столичного региона ожидаются грозы с дождём. Предупреждение действует с 21:00 18 августа до 06:00 следующего дня.

Днём 19 августа синоптики прогнозируют усиление ветра южных направлений. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

При этом неделя останется тёплой: температура будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Днём воздух прогреется до +24…+27 градусов, а ночью ожидается от +11 до +16.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в центре России ненадолго вернётся тёплая погода. По его прогнозу, во вторник осадков не ожидается, а воздух прогреется примерно до +24 градусов. Это потепление синоптик охарактеризовал как «последнюю песню лета».