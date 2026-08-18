В Петербурге выписали первый штраф за видео последствий атаки дронов ВСУ

В Санкт-Петербурге впервые назначили штраф за публикацию в интернете последствий атаки беспилотников. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Суд установил, что 24 июля мужчина разместил в Сети видеозапись с последствиями атаки БПЛА на Петербург. Публикация нарушила действующее постановление губернатора, ограничивающее распространение подобных материалов.

К административной ответственности привлечён Шахзодбек Турсунбаев. Ему назначили административный штраф в размере 4 тысяч рублей. В пресс-службе подчеркнули, что это первое в городе постановление по такому нарушению.

Ранее Life.ru писал, что максимальный размер штрафа за публикацию информации о терактах и атаках дронов в Москве составит 200 тысяч рублей. Такое наказание предусмотрено для юридических лиц. Нижняя планка штрафа для юрлиц — 50 тысяч рублей. Для граждан сумма наказания составит от трёх до пяти тысяч, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Такие суммы содержатся в статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.