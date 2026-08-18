«Ковёр» накрыл небо Москвы: Две сотни рейсов задержали и отменили в аэропортах

В московских аэропортах отменили или перенесли свыше двухсот авиарейсов. Об этом свидетельствуют онлайн-табло воздушных гаваней.

Больше всего задержек в Шереметьево — там от расписания отстают порядка 100 самолётов. Во Внуково не могут вылететь вовремя более 80 бортов, в Домодедово таких рейсов насчитали 27. Суммарно на трёх столичных площадках сдвинулось время у 207 вылетов.

Предполагается, что причиной сбоя в расписании стало введение утром над Москвой плана «Ковёр».

А ранее Росавиация ограничила приём и отправку самолётов сразу в четырёх аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. В ведомстве пояснили, что меры приняли ради безопасности полётов. Тем же утром силы ПВО сбили десять беспилотников, направлявшихся к столице. Пассажирам советовали следить за статусом рейсов через табло аэропортов и сайты авиакомпаний.