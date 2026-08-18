Граната взорвалась в подмосковной школе во время учений, пострадали 4 человека

Четыре учителя пострадали при взрыве гранаты во время всероссийских учений по антитеррористической защищённости в подмосковной школе. Инцидент произошёл в подмосковном Щёлкове.

Учения в школе №21 в деревне Серково проходили в рамках общероссийской подготовки образовательных учреждений к действиям при террористической угрозе. По данным Телеграм-канала Baza, во время отработки действий при чрезвычайной ситуации в окно образовательного учреждения бросили страйкбольную гранату. Снаряд взорвался внутри здания. В результате находившихся рядом учителей задело осколками и щепками.

Пострадали четверо. На место прибыли экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщал Life.ru, 18–19 августа антитеррористические учения проходят в школах и детских садах по всей России. Педагоги, руководители и сотрудники охраны должны отработать действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников.