Суд ликвидировал фонд «Городские проекты» Варламова* и Каца*

Хорошевский районный суд Москвы ликвидировал Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца*». Об этом сообщили в суде.

Иск подало московское управление Минюста. Основанием стали нарушения, которые ведомство выявило во время плановой проверки деятельности фонда.

Проверка прошла в 2025 году и охватывала период с 2022 по 2024 год. Специалисты изучали, соответствует ли работа организации её уставным целям и требованиям российского законодательства. По итогам проверки Минюст обратился в суд с требованием о ликвидации фонда. Хорошевский суд иск удовлетворил.

Ранее ФНС отказала Илье Варламову* в признании налоговым резидентом России и доначислила ему около 34 млн рублей НДФЛ. Проверка показала, что блогер находился за границей более полугода, а обучение в Германии, на которое он ссылался, проходило дистанционно. Сам налог Варламов* уже выплатил, однако спор по штрафу дошёл до Арбитражного суда Москвы, который поддержал позицию ФНС.