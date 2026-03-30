У иноагента Каца* нашли шестизначную сумму долгов по штрафам в России

Заочно осужденный блогер Максим Кац* имеет задолженность по штрафам, превышающую 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В базе судебных приставов числится три производства в отношении блогера, датированные периодом с октября 2024 по июнь 2025. Основанием для двух из них послужили постановления столичного управления Роскомнадзора — речь идёт о взысканиях, классифицированных как штрафы иного органа, общая сумма которых превышает 53 тысячи рублей, плюс к этому начислены исполнительские сборы на 4,2 тысячи.

Хорошевский районный суд Москвы вынес акт, на основании которого было открыто ещё одно производство. Согласно судебным материалам, Кац* вовремя не отчитался о своей деятельности, что является обязательным требованием для статуса иноагента, и теперь с него взыскивается 40 тысяч рублей плюс 2,8 тысячи исполнительского сбора.

Приговор в отношении блогера был вынесен 11 марта — его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных законодательством на иностранных агентов (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Наказание в виде девяти лет колонии общего режима суд назначил заочно, сложив этот срок с предыдущим приговором за распространение фейков о действиях российской армии.

Также в отношении Каца* избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в розыск.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кацу*, признанному виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ. С февраля 2022 года он находится за пределами России.

