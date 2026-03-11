Суд в Москве заочно приговорил блогера Максима Каца* к 9 годам колонии

Московский суд заочно приговорил блогера Максима Каца* к девяти годам лишения свободы. Приговор вынесен по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичной прокуратуры.

Этот срок был назначен путем частичного сложения с предыдущим приговором в восемь лет за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Кроме того, Кацу* запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение шести лет.

«С учётом позиции гособвинителя прокуратуры, путём частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 6 лет», — говорится в сообщении.