Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:26

Суд в Москве заочно приговорил блогера Максима Каца* к 9 годам колонии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz

Московский суд заочно приговорил блогера Максима Каца* к девяти годам лишения свободы. Приговор вынесен по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичной прокуратуры.

Этот срок был назначен путем частичного сложения с предыдущим приговором в восемь лет за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Кроме того, Кацу* запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение шести лет.

«С учётом позиции гособвинителя прокуратуры, путём частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 6 лет», — говорится в сообщении.

Суд в Москве оштрафовал беглого актёра-иноагента Артура Смольянинова*
Суд в Москве оштрафовал беглого актёра-иноагента Артура Смольянинова*

Ранее Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кацу*, признанному виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ. Он объявлен в международный розыск через Интерпол и с февраля 2022 года находится за пределами России. А в начале октября следствие по его делу было завершено с обвинениями в систематическом уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar