Суд в Москве заочно приговорил блогера Максима Каца* к 9 годам колонии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxim_katz
Московский суд заочно приговорил блогера Максима Каца* к девяти годам лишения свободы. Приговор вынесен по делу об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичной прокуратуры.
Этот срок был назначен путем частичного сложения с предыдущим приговором в восемь лет за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Кроме того, Кацу* запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение шести лет.
«С учётом позиции гособвинителя прокуратуры, путём частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 6 лет», — говорится в сообщении.
Ранее Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кацу*, признанному виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ. Он объявлен в международный розыск через Интерпол и с февраля 2022 года находится за пределами России. А в начале октября следствие по его делу было завершено с обвинениями в систематическом уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.
