Российских синхронисток с медалями встретили во Внуково после юниорского ЧМ

Российских синхронисток торжественно встретили в аэропорту Внуково после возвращения с юниорского первенства мира в Будапеште. Спортсменки прилетели домой после успешного выступления на международном турнире.

На соревнованиях российская команда выступала с национальными флагом и гимном. Сборная завоевала ряд золотых наград как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных программах.

В частности, россиянки выиграли техническую программу среди команд, набрав 290,1267 балла. В составе выступали Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура и Полина Чибисова. Они забрали 9 золотых медалей и 1 бронзовую.

Ранее Life.ru писал, что российские синхронистки завоевали золото юниорского первенства мира в командной технической программе. Это стало одной из серии побед сборной на турнире в Будапеште.