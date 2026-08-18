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18 августа, 11:45

Российских синхронисток с медалями встретили во Внуково после юниорского ЧМ

Обложка © Telegram / Федерация водных видов спорта России

Обложка © Telegram / Федерация водных видов спорта России

Российских синхронисток торжественно встретили в аэропорту Внуково после возвращения с юниорского первенства мира в Будапеште. Спортсменки прилетели домой после успешного выступления на международном турнире.

На соревнованиях российская команда выступала с национальными флагом и гимном. Сборная завоевала ряд золотых наград как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных программах.

В частности, россиянки выиграли техническую программу среди команд, набрав 290,1267 балла. В составе выступали Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура и Полина Чибисова. Они забрали 9 золотых медалей и 1 бронзовую.

Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте
Трофимов и Румянцева взяли золото юниорского ЧМ в смешанном дуэте

Ранее Life.ru писал, что российские синхронистки завоевали золото юниорского первенства мира в командной технической программе. Это стало одной из серии побед сборной на турнире в Будапеште.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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