«Говорить не о чем»: Политолог не верит в способность Кука сдвинуть переговоры по Украине с мёртвой точки

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал Life.ru появившуюся фигуру Родни Кука, которого некоторые называют возможным новым посредником в урегулировании украинского конфликта. По мнению эксперта, эта роль приписана главе Комиссии по изящным искусствам исключительно медийно, и в реальной политике его рассматривать не стоит.

«Я думаю, что эта роль регулировщика украинского конфликта Родни Куку приписана исключительно медийно. В контексте реальных устремлений администрации этого товарища рассматривать не стоит», — заявил Дробницкий.

Он отметил, что контакты с Россией через разные каналы — политические и бизнес-структуры — пытаются наладить многие, но это делается скорее для галочки: каждый хочет успеть сказать, что общался с Москвой ещё до того, как это стало мейнстримом.

«Если вдруг дело в отношениях США с Россией сдвинется, каждый хочет сказать: «А я там уже был, я уже всех знаю». Вот ради чего всё это делается», — пояснил политолог.

Дробницкий также напомнил, что администрация Трампа серьёзно завязла в Иране, а заявленные ранее визиты Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву пока не состоялись. Даже их он называет «перебором» для классической дипломатии.

«С точки зрения классической дипломатии они, конечно, никакие не спецпосланники. Трамп решил перевернуть ситуацию, потому что был неудовлетворён Госдепартаментом и считал, что там все предатели», — добавил эксперт.

По мнению Дробницкого, любая новая фигура вроде Кука создаёт иллюзию возможного диалога, но принципиальная проблема остаётся: США по-прежнему видят себя доминирующей силой.

«Они по-прежнему верят, что США — светоч демократии, который обязан доминировать везде. В этом смысле, кого ни пришлите, хоть Папу Римского, ничего не выйдет. Пока эта идея не дойдёт до их понимания, говорить по большому счёту не о чем», — резюмировал политолог.

Напомним, что Вашингтон ищет нестандартных посредников, чтобы сдвинуть переговоры по Украине. Одним из таких переговорщиков стал Родни Кук, глава Комиссии по изящным искусствам. В июне он возглавлял делегацию США на ПМЭФ, где встречался с представителями России, в том числе с советником президента Антоном Кобяковым.