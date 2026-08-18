55-метровая Дева Мария взяла под свой покров 150 поляков: статуя стала высочайшей в Европе
В польской деревне установили самую высокую в Европе статую Девы Марии
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У 150 жителей небольшой польской деревни Конотопье появилась гигантская статуя Девы Марии высотой 55,6 метра. Монумент стал самым высоким монументом Богородицы в Европе, сообщает The Guardian.
Церемония открытия прошла 15 августа. Во время торжеств над собравшимися с вертолётов разбрасывали миниатюрные красные розы, священники провели мессу, а фольклорный ансамбль исполнил традиционные польские песни и танцы.
Памятник построили на средства польского бизнесмена Романа Каркосика. Он вместе с супругой живёт недалеко от деревни, где проживает менее 150 человек.
Новая статуя оказалась выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которого составляет около 38 метров, а также польского монумента Христа Царя в Свебодзине — 52,5 метра.
При этом мировой рекорд остаётся за Азией: на Филиппинах установлена статуя Девы Марии высотой около 98 метров.
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