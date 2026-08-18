55-метровая Дева Мария взяла под свой покров 150 поляков: статуя стала высочайшей в Европе

У 150 жителей небольшой польской деревни Конотопье появилась гигантская статуя Девы Марии высотой 55,6 метра. Монумент стал самым высоким монументом Богородицы в Европе, сообщает The Guardian.

Церемония открытия прошла 15 августа. Во время торжеств над собравшимися с вертолётов разбрасывали миниатюрные красные розы, священники провели мессу, а фольклорный ансамбль исполнил традиционные польские песни и танцы.

Памятник построили на средства польского бизнесмена Романа Каркосика. Он вместе с супругой живёт недалеко от деревни, где проживает менее 150 человек.

Новая статуя оказалась выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которого составляет около 38 метров, а также польского монумента Христа Царя в Свебодзине — 52,5 метра.

При этом мировой рекорд остаётся за Азией: на Филиппинах установлена статуя Девы Марии высотой около 98 метров.

Ранее в Москве завершили реставрацию церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское». Работы продолжались два с половиной года: специалисты укрепили кладку, восстановили белокаменный декор и позолотили крест с декоративным яблоком. После открытия храм вновь принимает посетителей, а в дни крупных православных праздников там будут проводить богослужения.