На Украине меняют правила отсрочки от мобилизации: кому можно выдохнуть на полгода

На Украине с 1 сентября учащимся будут давать отсрочку от мобилизации на шесть месяцев вместо прежних трёх. Об этом говорится в постановлении украинского Кабмина №978.

Новое правило распространяется на студентов, аспирантов и других тех, кто продолжает учиться. Основанием для отсрочки станет запись в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, а проверять эти сведения система будет в автоматическом режиме.

При этом рассчитывать на отсрочку смогут не все. Она положена только тем, кто учится очно или по дуальной форме, причём получаемый уровень образования должен быть выше уже имеющегося. Если человек бросает учёбу или переводится на заочное отделение, право на отсрочку исчезает.

Раньше отсрочку оформляли максимум на 90 дней — на время очередной волны мобилизации, которую власти продлевают каждые три месяца.

Также ранее сообщалось, что на Украине сразу восемь категорий мужчин лишились права на отсрочку. В их числе оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм, а также те, кто получает второе или третье высшее образование. Отсрочки лишились многодетные мужчины с долгами по алиментам и те, кто ухаживает за супругом с инвалидностью III группы. Права на освобождение потеряли и одинокие отцы, если мать ребёнка жива, не пропала и сохранила родительские права.