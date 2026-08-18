Квартира или апартаменты? Россиянам объяснили, в какую недвижимость лучше инвестировать

Апартаменты могут стать разумным вариантом при ограниченном бюджете, поскольку обычно стоят на 10-20% дешевле сопоставимых по площади квартир, считает риелтор Наталья Перескокова. Однако, по её словам, одной цены при выборе жилья недостаточно.

Апартаменты юридически относятся к коммерческой недвижимости. В них нельзя оформить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи и налог на имущество зачастую выше, чем в обычной квартире.

Перед покупкой важно проверить статус объекта и земельного участка, назначение здания, размер будущих платежей и налогов. Также стоит заранее оценить и перспективы перепродажи или сдачи недвижимости в аренду.

«Если говорить о долгосрочной инвестиции, то квартира всё-таки остается более универсальным и ликвидным активом», — резюмировала собеседница радио Sputnik.

Ранее Life.ru узнал прогнозирумые цены на вторичную недвижимость с 1 сентября. Какой тренд наметился на рынке и сколько будут стоить квартиры, объяснили эксперты.