Квартира или апартаменты? Россиянам объяснили, в какую недвижимость лучше инвестировать
Риелтор Перескокова: Апартаменты стоят на 10-20% дешевле квартир, но есть нюансы
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Апартаменты могут стать разумным вариантом при ограниченном бюджете, поскольку обычно стоят на 10-20% дешевле сопоставимых по площади квартир, считает риелтор Наталья Перескокова. Однако, по её словам, одной цены при выборе жилья недостаточно.
Апартаменты юридически относятся к коммерческой недвижимости. В них нельзя оформить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи и налог на имущество зачастую выше, чем в обычной квартире.
Перед покупкой важно проверить статус объекта и земельного участка, назначение здания, размер будущих платежей и налогов. Также стоит заранее оценить и перспективы перепродажи или сдачи недвижимости в аренду.
«Если говорить о долгосрочной инвестиции, то квартира всё-таки остается более универсальным и ликвидным активом», — резюмировала собеседница радио Sputnik.
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