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18 августа, 12:02

Квартира или апартаменты? Россиянам объяснили, в какую недвижимость лучше инвестировать

Риелтор Перескокова: Апартаменты стоят на 10-20% дешевле квартир, но есть нюансы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Апартаменты могут стать разумным вариантом при ограниченном бюджете, поскольку обычно стоят на 10-20% дешевле сопоставимых по площади квартир, считает риелтор Наталья Перескокова. Однако, по её словам, одной цены при выборе жилья недостаточно.

Апартаменты юридически относятся к коммерческой недвижимости. В них нельзя оформить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи и налог на имущество зачастую выше, чем в обычной квартире.

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Перед покупкой важно проверить статус объекта и земельного участка, назначение здания, размер будущих платежей и налогов. Также стоит заранее оценить и перспективы перепродажи или сдачи недвижимости в аренду.

«Если говорить о долгосрочной инвестиции, то квартира всё-таки остается более универсальным и ликвидным активом», — резюмировала собеседница радио Sputnik.

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Борис Эльфанд
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