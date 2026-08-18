Демонстративное появление российских истребителей и получасовой полёт над территорией Польши заставили бы Варшаву прекратить разговоры о войне с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил «Газете.ru», что польские власти ограничиваются лишь громкими заявлениями, но не готовы к реальным действиям.

Так парламентарий прокомментировал слова замминистра национальной обороны Польши Цезария Томчика о подготовке к возможному конфликту. Журавлёв отметил, что при любых реальных инцидентах Варшава немедленно обращается за помощью в НАТО, а затем вынуждена «проглатывать» ситуации, когда выясняется причастность Украины. По его словам, Польша публично критикует Киев, но продолжает поставлять оружие по указанию Вашингтона и Брюсселя.

Депутат также выразил уверенность, что даже в случае введения военного положения защищать страну готова лишь незначительная часть населения. Он резюмировал, что Польша находится в зависимом положении от США, Европы и даже Украины, а её воинственная риторика носит исключительно декларативный характер.

Ранее Life.ru писал, что Польша готовится к «потенциальному» вооружённому конфликту. Замминистра обороны республики Цезарий Томчик отметил, что власти надеятся, что войны не будет, но всё равно наращивают потенциал армии.