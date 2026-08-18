Роспотребнадзор нашёл опасную воду в трёх водоматах Тюмени

В Тюмени в трёх городских водоматах обнаружили воду, не отвечающую гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона в «Максе».

Специалисты ведомства отобрали свыше 170 проб. Выяснилось, что опасную воду продавали в аппаратах на улицах Метелевской, 2, Ямской, 77/2 и Комбинатской, 54/2. Владельцам этих точек велели временно закрыть их и провести внеплановое обслуживание оборудования. Проверки начались из-за многочисленных жалоб горожан на неприятный запах воды из кранов, а также на фоне рекордного паводка и массовой гибели рыбы в Туре.

Напомним, резкий подъём воды в Туре начался в середине июля. Местами река вышла из берегов и подтопила дворы, набережную, пляж и пляжные туалеты у озера Круглое. Из-за нехватки кислорода в воде начала гибнуть рыба. Вскоре жители ряда районов города пожаловались на вонь и плохое качество воды в своих домах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Туре опустился ниже опасной отметки. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, гидрологический пост зафиксировал значение в 848 сантиметров — на два сантиметра ниже критического порога. Опасным для Тюмени считается уровень 850 сантиметров, который река держала 17 дней подряд. Пик паводка пришёлся на 2 августа, после чего вода начала отступать.