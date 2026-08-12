Уровень воды в Туре опустился ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Туре в Тюмени снизился до 848 сантиметров — на два сантиметра ниже отметки опасного явления. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Данные зафиксировал городской гидрологический пост в 12:00. Опасным для Тюмени считается уровень 850 сантиметров.

Этот порог Тура преодолела 26 июля и оставалась выше него на протяжении 17 дней. Пик паводка пришёлся на 2 августа, после чего вода начала постепенно отступать.

Защитные сооружения выдержали напор стихии. Речь идёт в том числе об оперативно возведённых дамбах и земляных насыпях, которыми укрепляли наиболее уязвимые участки.

Напомним, в конце июля Life.ru сообщал о введении режима ЧС в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка, вызванного обильными дождями. К 3 августа уровень Туры снизился до 895 сантиметров, однако тогда всё ещё превышал опасную отметку на 45 сантиметров.