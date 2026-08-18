Прокуратура выясняет причины подрыва шумовой гранаты в школе в Щёлкове

Несколько педагогов пострадали при детонации шумовой гранаты во время тренировочных учений в школе городского округа Щёлково. Обстоятельства происшествия проверяет городская прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошёл днём 18 августа в одном из учебных классов. Во время тренировки сдетонировала шумовая граната. Пострадавших учителей госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Щёлковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в подмосковном Щёлкове четыре педагога пострадали во время всероссийских учений по антитеррористической защищённости. В окно школы №21 в деревне Серково бросили страйкбольную гранату, которая взорвалась внутри здания, задев находившихся рядом учителей осколками и щепками.