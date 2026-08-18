Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:51

В Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми из 16 населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Власти объявляют о принудительной эвакуации семей с детьми из 16 населённых пунктов Днепропетровской области, сообщили в региональной военной администрации. Речь идёт о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах Синельниковского района. Известно, что там проживают почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.

На выезд отведён месяц. Семьи будут забирать на бронированном транспорте и, при необходимости, помогать с расселением.

Били прицельно: Украинский дрон убил мать с ребёнком во время эвакуации в ДНР
Били прицельно: Украинский дрон убил мать с ребёнком во время эвакуации в ДНР

Ранее в Николаевской области полиция задержала водителя автомобиля Красного Креста, который эвакуировал из Херсона две семьи. На мужчину обратили внимание якобы из-за подозрений на нетрезвое состояние, однако на деле увезли проходить военно-врачебную комиссию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar