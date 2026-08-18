В Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми из 16 населённых пунктов

Власти объявляют о принудительной эвакуации семей с детьми из 16 населённых пунктов Днепропетровской области, сообщили в региональной военной администрации. Речь идёт о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах Синельниковского района. Известно, что там проживают почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.

На выезд отведён месяц. Семьи будут забирать на бронированном транспорте и, при необходимости, помогать с расселением.

Ранее в Николаевской области полиция задержала водителя автомобиля Красного Креста, который эвакуировал из Херсона две семьи. На мужчину обратили внимание якобы из-за подозрений на нетрезвое состояние, однако на деле увезли проходить военно-врачебную комиссию.