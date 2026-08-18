Вдали от жён, но с детьми: В России набирают популярность «отцовские клубы»

Тренд на «отцовские клубы» заметили среди семейных россиян. Мужчины добровольно собираются в группы и проводят время со своими детьми, пока жёны отдыхают от исполнения материнских обязанностей. В конце июля такие сообщества начали появляться сразу в нескольких городах страны, но начало этому положили двое нижегородцев — Владимир и Дмитрий — которые стали гулять вместе и звать с собой всех желающих.

Видео одной из встреч взорвало Сеть, а в целом ролики собрали миллионы просмотров. По словам Александра, который создал подобный чат в Санкт-Петербурге, вокруг очень много «добрых, умных, заботливых, любящих отцов, заинтересованных в родительстве». Они желают помогать супругам и понимают, что могут всё, кроме грудного вскармливания. К слову, в его беседе уже состоит более 2,5 тысячи человек.

«Мне самому очень приятно, что я участвую в этом всём», — добавил собеседник RT.

Ранее российским семьям предложили раздать по десять тысяч рублей в преддверии начала учебного года. В Общественной палате считают, что разовая выплата поможет всем родителям — не только тем, у кого низкие доходы.