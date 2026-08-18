Пенсионер застрелил соседа за прогулку по его дачному участку в Подмосковье

В Солнечногорске 70-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве соседа. Мужчину задержали на месте происшествия, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, вечером 17 августа пенсионер заметил соседа на своём участке в посёлке Смирновка. Сначала он выстрелил из ружья в воздух, после чего между мужчинами начался конфликт. Во время ссоры обвиняемый выстрелил в соседа. От полученного ранения потерпевший скончался.

Правоохранители изъяли ружьё и осмотрели место происшествия. По делу назначены судебные экспертизы. В СК заявили, что на допросе мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчину подозревают в убийстве одного сына и попытке расправиться со вторым. Несколько недель в семье шли ссоры из-за того, как делить имущество. Обострилось всё 14 августа. В тот день двое сыновей приехали к отцу на его работу. Между ними снова вспыхнул конфликт.