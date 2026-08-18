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18 августа, 13:30

Тренер сборной Египта по футболу пострадал в драке бывшей и нынешней жён

Хоссам Хассан. Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez

Хоссам Хассан. Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez

Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан пострадал во время семейного конфликта на отдыхе. Об этом пишет Sky News Arabia.

Инцидент произошёл в одном из отелей, где Хассан отдыхал с нынешней женой Дан-Адам. На том же курорте оказалась его бывшая супруга Хувайда с детьми. Между женщинами вспыхнула ссора — словесная перепалка переросла в драку с ударами и хватанием за волосы. Дан-Адам позже рассказала, что в неё кто-то плеснул горячим кофе.

60-летний Хассан попытался разнять женщин, но сам попал под раздачу — потерял сознание и ему потребовалась помощь врачей. К счастью, серьёзных последствий нет. Позже на место прибыла полиция.

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Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак с начала года получил 72 штрафа за нарушение ПДД — 51 из них летом. Он уже оплатил 71 штраф на общую сумму 68,4 тысячи рублей. Остался один долг — 750 рублей. Чаще всего его ловили на превышении скорости, неправильной парковке, остановке в запрещённых местах и проезде на красный свет. Самый дорогой штраф — 7,5 тысячи рублей — именно за красный свет.

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Наталья Афонина
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