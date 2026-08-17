Экс-тренер сборной Украины Ребров сыграл в падел с россиянином Березуцким
Обложка © ТАСС / Czarek Sokolowski, Сергей Савостьянов
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сыграл в падел в одной команде с экс-защитником сборной России Василием Березуцким. Видео встречи появилось в украинских спортивных пабликах и СМИ.
Оба бывших футболиста сыграли по одну сторону сетки. По данным украинских изданий, ролик сняли в Beyond Padel Academy в испанской Марбелье, однако точная дата матча неизвестна.
История привлекла внимание из-за нынешней должности Реброва: после ухода со сборной он сохранил пост вице-президента Украинской ассоциации футбола. При этом заметного шквала критики под публикациями поначалу не последовало, хотя отдельные негативные комментарии всё же появились.
Сейчас оба специалиста без тренерской работы. Ребров покинул сборную Украины в апреле после неудачи в отборе на ЧМ-2026, а Березуцкий завершил работу с «Уралом» в июне.
В апреле Life.ru рассказывал, что Ребров покинул пост тренера сборной Украины после провала в отборе на ЧМ-2026. Позднее мы также писали, что экс-наставник сборной внёс 30 млн гривен залога за бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
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