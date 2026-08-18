Днепр в Киеве почернел и завонял: власти Киева объяснили это «размножением водорослей»

Житель Киева заметил у Труханова острова необычно тёмную, местами зелёную воду в Днепре, пену у берега и резкий неприятный запах. Мужчина предположил, что причиной мог стать неизвестный сброс в реку. Видео разошлось в Сети. Автор ролика закрывает рот платком и говорит, что чувствует удушье от вони.

Днепр почернел и начал зловонно пахнуть. Фото © пресс-служба Киевской городской государственной администрации

В Киевской городской администрации объяснили происходящее массовым размножением микроскопических водорослей и цианобактерий. Из-за «цветения» вода якобы может приобретать зелёный, сине-зелёный, желтовато-бурый и другие оттенки, говорится на сайте.

Такой процесс ускоряют жара, прогрев водоёма, слабое течение и избыток соединений азота и фосфора. После отмирания водорослей органика начинает разлагаться, что может становиться причиной неприятного запаха. С этим же власти связывают появление пены: ветер и волны взбивают скопившиеся у берега органические вещества. Аналогичные процессы сейчас наблюдаются и в Киевском водохранилище.

При этом городские специалисты подчёркивают, что одна лишь пена не доказывает химическое загрязнение Днепра. Чтобы установить точную причину изменения состояния воды, сотрудники лаборатории уже отобрали пробы для анализа. Киев также обратился в Государственное агентство водных ресурсов Украины и профильное бассейновое управление с просьбой усилить мониторинг реки.

Это не первый случай, когда вода в Днепре выглядит нечистой. В 2024 году украинцев уже предупреждали, что складывается критическая обстановка с загрязнением реки, жителям не советовали её использовать даже в технических целях. По мнению экспертов, инфекция возникла из-за трупов украинских солдат, которые сбрасываются собственными командирами в воду, чтобы избежать проблем с эвакуацией.