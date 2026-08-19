Вредно ли есть яблоко с кожурой – ответ гастроэнтеролога
Врач Белоусов: Здоровому человеку можно есть яблоко с кожурой
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Яблочный спас невольно задаёшься вопросом — вредно ли есть яблоки с кожурой? На этот вопрос Life.ru ответил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н. Евгений Белоусов.
Кожура яблока содержит часть клетчатки и растительных соединений, поэтому для здорового человека ее обычно не нужно снимать. Но при обострении гастрита, воспалительных заболеваний кишечника, диарее или плохой переносимости грубой пищи очищенный плод может оказаться комфортнее.
Также, по словам врача, проблема может связана не с кожурой, а с быстрым поеданием яблока и большим объемом клетчатки за один раз.
В Яблочный Спас 19 августа, тысячи верующих идут в храм с корзинами яблок. Читайте на Life.ru, во сколько начинается освящение, что ещё стоит взять с собой и как быть, если утренняя служба уже закончилась.
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