Вредно ли есть яблоко с кожурой – ответ гастроэнтеролога

В Яблочный спас невольно задаёшься вопросом — вредно ли есть яблоки с кожурой? На этот вопрос Life.ru ответил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н. Евгений Белоусов.

Кожура яблока содержит часть клетчатки и растительных соединений, поэтому для здорового человека ее обычно не нужно снимать. Но при обострении гастрита, воспалительных заболеваний кишечника, диарее или плохой переносимости грубой пищи очищенный плод может оказаться комфортнее. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н.

Также, по словам врача, проблема может связана не с кожурой, а с быстрым поеданием яблока и большим объемом клетчатки за один раз.

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