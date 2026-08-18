Попавшая под уголовное дело журналистка Ларина* включена в перечень террористов и экстремистов
Ксению Ларину* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ксения Ларина* (Оксана Баршева*). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xlarina1*
Журналистка Оксана Баршева*, более известная под псевдонимом Ксения Ларина*, пополнила перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте федеральной службы.
«Баршева Оксана Андреевна*, 11 апреля 1963 года рождения, город Москва», — говорится в сообщении.
Напомним, также в отношении Оксаны Баршевой* было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. В одном из интервью, опубликованном в Сети, журналистка призывала к таким акциям в Москве.
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* Внесена в реестр иностранных агентов, а также перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга