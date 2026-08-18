Попавшая под уголовное дело журналистка Ларина* включена в перечень террористов и экстремистов

Журналистка Оксана Баршева*, более известная под псевдонимом Ксения Ларина*, пополнила перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте федеральной службы.

«Баршева Оксана Андреевна*, 11 апреля 1963 года рождения, город Москва», — говорится в сообщении.

Напомним, также в отношении Оксаны Баршевой* было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. В одном из интервью, опубликованном в Сети, журналистка призывала к таким акциям в Москве.

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