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18 августа, 13:50

Попавшая под уголовное дело журналистка Ларина* включена в перечень террористов и экстремистов

Ксению Ларину* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ксения Ларина* (Оксана Баршева*). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xlarina1*

Ксения Ларина* (Оксана Баршева*). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xlarina1*

Журналистка Оксана Баршева*, более известная под псевдонимом Ксения Ларина*, пополнила перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте федеральной службы.

«Баршева Оксана Андреевна*, 11 апреля 1963 года рождения, город Москва», — говорится в сообщении.

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Напомним, также в отношении Оксаны Баршевой* было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. В одном из интервью, опубликованном в Сети, журналистка призывала к таким акциям в Москве.

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* Внесена в реестр иностранных агентов, а также перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Матвей Константинов
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