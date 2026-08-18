Посол России заявил, что Израиль не поставляет Украине смертоносное оружие

Израиль с начала конфликта не поставляет Украине смертоносное оружие и его компоненты, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, еврейское государство также не присоединилось к антироссийским санкциям Запада.

При этом в Израиле звучали заявления в поддержку Украины. Киеву передавали бронежилеты и систему раннего оповещения, реализовывались медицинские проекты, однако прямых поставок летальных вооружений в зону СВО не было, отметил дипломат.

«...Линия на отказ от поставок смертоносных вооружений и их компонентов киевскому режиму вот уже несколько лет выдерживается с самого начала конфликта и до сих пор», — подчеркнул собеседник RTVI.

Ранее Анатолий Викторов позитивно оценил возможный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию. По словам дипломата, организация визита остаётся одним из приоритетов посольства.